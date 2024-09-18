ua en ru
Ср, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Нафтогаз" должен обеспечить стабильную работу отрасли в течение отопительного сезона, - Чернышев

Среда 18 сентября 2024 19:48
UA EN RU
"Нафтогаз" должен обеспечить стабильную работу отрасли в течение отопительного сезона, - Чернышев Фото: "Нефтегаз" должен обеспечить стабильную работу отрасли в течение отопительного сезона (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
Автор: Александр Мороз

НАК "Нафтогаз Украины" должен обеспечить подготовку и стабильную работу отрасли в течение отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова.

"Презентовал основные результаты работы и первоочередные задачи группы "Нефтегаз" на заседании комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ. Среди приоритетов на ближайшее время - обеспечить подготовку и стабильную работу отрасли в течение отопительного сезона", - отметил Чернышов.

По его словам, газ остается едва ли не единственным надежным источником энергии в условиях войны. Предприятия Группы продолжают наращивать его добычу.

"К тому же мы активно работаем с регионами накануне зимы и стараемся эффективно в сжатые сроки решать необходимые вопросы. С народными депутатами также обсудили достижения компании, в том числе финансовые и во внедрении реформы корпоративного управления. Нашей команде удалось выйти на существенную прибыль по ключевым бизнесам-направлениями. Это позволяет поддерживать государство в сложные времена", - подчеркнул он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины
NEWS
Последствия видны из космоса: что известно об ударе по складу с ракетами в Тверской области
Последствия видны из космоса: что известно об ударе по складу с ракетами в Тверской области
DAILY
Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии