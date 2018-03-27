"Газпром" отказывается выполнять решения Стокгольмского арбитража в отношении "Нафтогаза"

"Газпром" дал понять, что отказывается возобновлять поставки в Украину по распоряжению трибунала

Российский "Газпром" отказывается выполнять решения Стокгольмского арбитража в отношении "Нафтогаз Украины". Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" в ходе встречи, которая состоялась на прошлой неделе, обсудили последующие действия после того, как "Нафтогаз" выиграл у российской компании два иска по контрактам на транзит и поставку газа в Стокгольмском арбитраже.

"На этом заседании "Газпром" дал понять, что российская газовая монополия отказывается возобновлять поставки в Украину по распоряжению трибунала, и отказалась подтвердить, что она будет выплачивать 2,6 миллиарда долларов, которые ее обязал Украине выплатить арбитраж", - сообщили в пресс-службе НАК.

Как известно, оба арбитражных решения являются обязательными к выполнению и оспорить их можно лишь процедурно. За каждый день просрочки, начиная с 1 марта, "Газпром" будет должен заплатить пеню в 526 тыс. долларов.

В НАК также сообщили, что позиция "Газпрома" в ходе встречи заключалась в том, чтобы внести поправки в контракты или расторгнуть контракты для отмены решений Стокгольмского трибунала. Поскольку обе позиции противоречат решению арбитров и не учитывают решения трибунала, "Нафтогаз" "считает позицию "Газпрома" неприемлемой и отклонил все предложения российской стороны по этому поводу".

"Отказ "Газпрома" соблюдать действующие арбитражные решения международного признанного арбитражного трибунала серьезно ставит под сомнение надежность "Газпрома" в качестве партнера европейской газовой промышленности. Это также ставит под угрозу соблюдение контрактов как таковых с его незаконным удержанием платежей, которые российская сторона должна погасить по решению арбитров", - заявил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле, в ходе которых "Газпром" также будет комментировать требования к пересмотру тарифов "Нафтогаза" и использование украинской газотранспортной системы для транзита газа из России в ЕС после истечения срока действия действующего контракта в 2019 году.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование "Нафтогаза" по транзитному иску и с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку обязал российскую сторону выплатить НАКу 2,56 млрд долларов.

Также отметим, что, согласно пунктам контрактов между НАК и "Газпромом" от 19 января 2009 года, решения Стокгольмского арбитража являются обязательными к исполнению и окончательными, а оспорить их можно лишь процедурно. У "Газпрома" есть 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам, которую российская сторона уже подала. Решение арбитража в это время остается в силе. НАК ранее также заявлял, что если "Газпром" откажется уплатить эту сумму, украинская компания будет прибегать к аресту активов "Газпрома" согласно нормам международного права.