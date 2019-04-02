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"Нафтогаз" отримав страхове покриття від китайського держагентства на 1 млрд доларів

Новини » Економіка    02.04.2019 - 11:11
"Нафтогаз" отримав страхове покриття від китайського держагентства на 1 млрд доларів
Фото: Андрій Коболєв підписує договір з Sinosure (www.naftogaz.com)

Перші 160 млн доларів кредиту підуть на бурові роботи

Державне експортне кредитне агентство Китаю Sinosure надасть НАК "Нафтогаз України" страхову квоту на 1 млрд доларів, що дозволить залучити боргове фінансування з КНР в межах цієї суми. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

За інформацією прес-служби, меморандум з Sinosure підписав глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Планується, що на першому етапі під страхове покриття Sinosure буде залучено близько 160 млн доларів для фінансування діючих контрактів АТ "Укргазвидобування" з китайськими корпораціями, які постачають бурове обладнання та здійснюють бурові роботи "під ключ".

На другому етапі ще близько 800 млн доларів планується направити на інші проекти групи "Нафтогаз", які найближчим часом будуть узгоджені з китайською стороною.

Група "Нафтогаз" вже має досвід співробітництва з Sinosure. У 2018 році завдяки страховому покриттю від Sinosure для "Укргазвидобування" було придбано 13 бурових верстатів вартістю близько 140 млн доларів з відстрочкою платежу на 5 років. Верстати придбані у китайської компанії Honghua International, що входить в державний аерокосмічний концерн КНР.

Зазначимо, з китайською Sinosure раніше працювало Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України. Зокрема, у 2012 році Держінвестпроект підписав договір про фінансування "Повітряного експреса" в Бориспіль. Однак цей проект так і не був реалізований, а керівництво відомства було притягнуто до кримінальної відповідальності за розкрадання коштів.

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