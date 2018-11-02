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"Укргаздобыча" назовет новые буровые в честь Мазепы и Бандеры

Новости » Энергетика    02.11.2018 - 17:38
Фото: новые буровые Укргаздобыча (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)
Фото: новые буровые Укргаздобыча (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)

Буровые назовут в честь исторических деятелей, которые боролись за независимость Украины

"Укргаздобыча" подвела итоги конкурса среди персонала компании относительно названий для восьми новых буровых станков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании в Facebook.

"Петр Сагайдачный, Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, Король Даниил, Иван Сирко, Олекса Довбуш, Иван Гонта, Степан Бандера, Святослав Хоробрый, Максим Зализняк даже и не думали, что в XXI веке будут продолжать борьбу за независимость нашей страны", - отмечается в сообщении.

Как отметили в компании, восемь новых буровых станков должны поступить в "Укргаздобычу" до конца 2018 года.

&quot;Укргаздобыча&quot; назовет новые буровые в честь Мазепы и Бандеры

Напомним, что АО "Укргаздобыча" за январь-сентябрь 2018 года увеличила добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 87 млн куб. м до 11 млрд 427 млн куб. м.

Чистая прибыль АО "Укргаздобыча" за 9 месяцев 2018 года составляет 21,157 млрд гривен, что на 12 % меньше чем за аналогичный период прошлого года.

"Укргаздобыча" является крупнейшей газодобывающей компанией Украины. Она обеспечивает около 75% общей добычи газа в стране, 100% акций компании принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

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Новости Украины Укргаздобычагазбуровые установки
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