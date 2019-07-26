"Нафтогаз" пока не получал предложений "Газпрома" по краткосрочному контракту

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Компания воспринимает эту информацию как информационный вброс

НАК "Нафтогаз Украины" пока не получал предложений от российского газового монополиста "Газпрома" по краткосрочному контракту на транзит. Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook.

Как отметили в НАК, никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи краткосрочного контракта у компании сейчас нет.

"Мы понимаем, что сегодняшний вброс это, вероятно, тестирование боем. С интересом читаем заголовки российских СМИ, которые подают это как решенный факт", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами российской стороны сообщило о том, что Россия будет добиваться от Украины заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года. Как отмечается в сообщении, таким образом Москва надеется выиграть время для завершения строительства газовых магистралей, идущих в обход Украины.

Как сообщало РБУ-Украина, Национальный банк Украины оценивает риск остановки транзита газа через Украину с 1 января 2020 года как умеренный. НБУ отмечает, что строительство "Северного потока-2" в обход Украины продолжается при поддержке Германии. Однако позиции США, Дании и Еврокомиссии могут отсрочить запуск проекта, что, вероятно, не случится вовремя, до конца 2019 года.