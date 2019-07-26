"Нафтогаз" поки не отримував пропозицій "Газпрому" щодо короткострокового контракту

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Компанія сприймає цю інформацію як інформаційний вкидання

НАК "Нафтогаз України" поки не отримував пропозицій від російського газового монополіста "Газпрому" щодо короткострокового контракту на транзит. Про це компанія повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначили в НАК, ніякої офіційної інформації від російської сторони щодо ідеї короткострокового контракту у компанії зараз немає.

"Ми розуміємо, що сьогоднішній вкид це, ймовірно, тестування боєм. З цікавістю читаємо заголовки російських ЗМІ, які подають це як вирішений факт", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, агентство Reuters з посиланням на чотири джерела, знайомих з планами російської сторони повідомило про те, що Росія буде домагатися від України висновки короткострокового договору на транзит газу в Європу з 1 січня 2020 року. Як наголошується в повідомленні, таким чином Москва сподівається виграти час для завершення будівництва газових магістралей, що йдуть в обхід України.

Як повідомляло РБУ-Україна, Національний банк України оцінює ризик зупинки транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року як помірний. НБУ зазначає, що будівництво "Північного потоку-2" в обхід України триває за підтримки Німеччини. Однак позиції США, Данії та Єврокомісії можуть відстрочити запуск проекту, що, ймовірно, не трапиться вчасно, до кінця 2019 року.