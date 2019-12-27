"Нафтогаз" подтвердил выплаты "Газпрома", переговоры по транзиту продолжаются

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подтверждает получение почти 3 млрд долларов от российского "Газпрома". Об этом говорится в сообщении НАК в Facebook.

Сообщается, что НАК получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года. Таким образом, суммарно по результатам транзитного арбитража "Нафтогаз" получил 5 млрд долларов.

"Сегодняшний платеж "Газпрома" включает погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 млрд долларов), так и процентов, начисленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта на транзит газа 1 января 2020.

Напомним, 28 февраля 2018 Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству вопросов в споре с "Газпромом". В частности, суд подтвердил нарушение "Газпромом" обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долларов.

Это означало, что "Газпром" должен был выплатить около 2,56 млрд долларов с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

Первую часть компенсации - 2,1 млрд из присужденных 4,63 млрд долларов (40%) "Нафтогаз" получил в виде газа, который был поставлен в 2014 году.