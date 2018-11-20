"Нафтогаз" подтвердил соответствие требованиям стандарта ISO

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сертификат выдали по результатам аудита

НАК "Нафтогаз Украины" получила сертификат соответствия центрального управления компаниями группы, а также организации и осуществления закупок, реализации и поставок природного газа требованиям стандарта ISO 50001: 2011. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, сертификат было выдан компанией TUV SUD Management Service GmbH по результатам проведенного аудита "Нафтогаза".

"Получение сертификата стало следствием большой работы по разработке и внедрению архитектуры системы энергетического управления и соответствующей документации, которая велась в течение 2016-2018 годов. Система построена по лучшим международным стандартам и призвана как улучшить управление энергетическими ресурсами и условия реализации проектов по энергоэффективности, так и повысить инвестиционный имидж компании", - отметили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев оценил стоимость украинской газотранспортной системы в 14 млрд долларов.

Напомним, ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал одним из условий сохранения транзита газа по территории Украины привлечение иностранного партнера для управления ГТС. Коболев напомнил, что "Газпром" уже предлагает 50% в "Северном потоке" зарубежным партнерам. "Это предложение уже есть. Если Украина не будет делать чего-то похожего, зарубежным партнерам интереснее работать с россиянами. Мир банальный и прагматичный", - отметил он.