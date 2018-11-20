ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Нафтогаз" підтвердив відповідність вимогам стандарту ISO

Новини » Енергетика    20.11.2018 - 19:04
"Нафтогаз" підтвердив відповідність вимогам стандарту ISO
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Сертифікат видали за результатами аудиту

НАК "Нафтогаз України" отримала сертифікат відповідності центрального управління компаніями групи, а також організації та здійснення закупівель, реалізації та поставок природного газу вимогам стандарту ISO 50001: 2011. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, сертифікат було видано компанією TUV SUD Management Service GmbH за результатами проведеного аудиту "Нафтогазу".

"Отримання сертифікату стало наслідком великої роботи по розробці та впровадженню архітектури системи енергетичного управління та відповідної документації, яка велася протягом 2016-2018 років. Система побудована за кращим міжнародним стандартам і покликана поліпшити управління енергетичними ресурсами та умови реалізації проектів з енергоефективності, так і підвищити інвестиційний імідж компанії", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оцінив вартість українській газотранспортної системи в 14 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв назвав однією з умов збереження транзиту газу по території України залучення іноземного партнера для управління ГТС. Коболєв нагадав, що "Газпром" вже пропонує 50% в "Північному потоці" закордонним партнерам. "Ця пропозиція вже є. Якщо Україна не буде робити чогось схожого, закордонним партнерам цікавіше працювати з росіянами. Світ банальний і прагматичний", - зазначив він.

 

"Нафтогаз" вітає позицію США щодо недопущення будівництва "Північного потоку 2" "Нафтогаз" назвав умови для поставок газу на ТЕЦ у грудні
Новини України Нафтогаз Українисертификатыпроверка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся