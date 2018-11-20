"Нафтогаз" підтвердив відповідність вимогам стандарту ISO

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Сертифікат видали за результатами аудиту

НАК "Нафтогаз України" отримала сертифікат відповідності центрального управління компаніями групи, а також організації та здійснення закупівель, реалізації та поставок природного газу вимогам стандарту ISO 50001: 2011. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, сертифікат було видано компанією TUV SUD Management Service GmbH за результатами проведеного аудиту "Нафтогазу".

"Отримання сертифікату стало наслідком великої роботи по розробці та впровадженню архітектури системи енергетичного управління та відповідної документації, яка велася протягом 2016-2018 років. Система побудована за кращим міжнародним стандартам і покликана поліпшити управління енергетичними ресурсами та умови реалізації проектів з енергоефективності, так і підвищити інвестиційний імідж компанії", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оцінив вартість українській газотранспортної системи в 14 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв назвав однією з умов збереження транзиту газу по території України залучення іноземного партнера для управління ГТС. Коболєв нагадав, що "Газпром" вже пропонує 50% в "Північному потоці" закордонним партнерам. "Ця пропозиція вже є. Якщо Україна не буде робити чогось схожого, закордонним партнерам цікавіше працювати з росіянами. Світ банальний і прагматичний", - зазначив він.