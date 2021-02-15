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"Нафтогаз" подписал меморандум с OMV Petrom: где планируется добывать газ

Автор: Александр Белоус

Группа "Нафтогаз" подписала меморандум о взаимопонимании с крупнейшей интегрированной энергетической компанией Юго-Восточной Европы румынской OMV Petrom. Компании нацелены реализовать совместные проекты по разведке и добыче газа в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргазвидобування".

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Как отметил Отто Ватерландер, главный исполнительный директор Группы "Нафтогаз", Группа получила лицензии со значительным потенциалом на шельфе Черного моря и Юзовской площади.

"А также учитывая остаточный потенциал участков в Западной Украине, "Нафтогаз" сейчас ускоряет выполнение собственных инвестиционных планов. Частью стратегии компании является привлечение опытных международных партнеров для совместных инвестиций", - скзал он.

По его словам, Компания OMV Petrom открыла перспективное месторождение Нептун в Черном море, имеет знания и технологии в области бурения на шельфе и доказанный опыт разработки участков на суше в румынских Карпатах, регионе, который имеет общую геологическую историю с Карпатским регионом Украины.

Как отмечается в сообщении, "Нафтогаз" и OMV Petrom начнут анализ возможностей сотрудничества на перспективных нефтегазовых участках в украинской части акватории Черного моря. Согласно решению правительства "Нафтогаз" уже подал документы для получения 36 спецразрешений для разведки указанных участков.

Напомним, в ноябре 2020 года Кабинет министров внес изменения в Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами. "Нафтогаз" получил право на разработку Черноморского шельфа без проведения конкурса на 30 лет.

Как сообщало РБК-Украина, Украина за 2020 год сократила добычу газа на 2% до 20,2 млрд кубометров.

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