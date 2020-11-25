Кабмин дал "Нафтогазу" право на разработку Черноморского шельфа без конкурса

Фото: "Нафтогаз" (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Нафтогаз" будет разрабатывать шельф в течение 30 лет

Кабинет министров внес изменения в Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами. "Нафтогаз" получил право на разработку Черноморского шельфа без проведения конкурса на 30 лет.

Постановление принято на заседании правительства 25 ноября.

Порядок разрешений довоюється пунктом, согласно которому НАК "Нафтогаз Украины" может без аукциона получить разрешение на проведение геологического изучения и добычу нефти и газа на континентальном шельфе и в пределах исключительной (морской) экономической зоны сроком на 30 лет.

За предоставление разрешения взимается сбор в размере 10% начальной цены продажи такого разрешения на аукционе при глубинах моря до 100 метров и 1% начальной цены продажи такого разрешения на аукционе при глубинах моря более 100 метров.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, на сегодня Украина не обеспечивает собственные потребности потребления природного газа. В течение последних 5 лет объем потребления природного газа составляет 30-34 млрд куб. м, тогда как собственная добыча составляет 20-21 млрд куб. м природного газа.

"Наращивание собственной добычи природного газа до уровня достижения самообеспечения является маловероятным в существующих условиях. Основные месторождения природного газа истощены более чем на 80%, а вероятность открыть новые значительные залежи газа на суше является невысокой. Месторождения, открытые в течение последних лет, являются мелкими или очень мелкими", - говорится в документе.

В то же время авторы документа считают, что существенное увеличение добычи природного газа возможно за счет освоения шельфа Черного моря.

"Прогнозные и перспективные ресурсы шельфа в западной части Черного моря составляют, по разным оценкам, 1-2 трлн куб. м природного газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом, с возможностью годовой добычи на уровне около 10 млрд куб м и позволяют решить задачу полного самообеспечения Украины природным газом", - отмечается в записке.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по проведению анализа выполнения Концепции развития газодобывающей отрасли Украины. В 2019 году добыча газа в Украине отклонился от плана на 3,3 млрд куб. метров.

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году добыча газа в Украине составил 20,7 млрд куб. м, что на 1% меньше прошлого года.