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"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2"

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Понедельник 18 октября 2021 15:21
"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2" Фото: Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода "Северный поток-2". НАК хочет доказать, что газопровод не может быть сертифицирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НАК Юрия Витренко на брифинге.

"Нафтогаз Украины" как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергобезопасность, отстаивает национальные интересы Украины подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" перед немецким регулятором Федеральным агентством немецких сетей", - сказал он.

Как отметил Витренко, основная позиция состоит в том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован, поскольку "не обеспечена его полное соответствие европейскому законодательству".

Витренко заявил, что "Северный поток-2" навредит конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии.

Глава НАК привел детали несоответствия "Северного потока-2" европейскому законодательству.

В частности, оператор газопровода "не может контролироваться "Газпромом", или господином Путиным, который стоит за "Газпромом".

"Также европейское законодательство говорит, что должен быть обеспечен реальный доступ, не дискриминационный, третьих сторон к этому газопроводу", - сообщил Витренко.

Он также напомнил о принципе солидарности, заложенный в договор об основании Европейского союза.

Отметим, "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета ЕС, в частности, нормам о разделении компаний. То есть компании, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать. В случае с российским газопроводом оператор Nord Stream 2 AG подал заявку, чтобы его признали независимым оператором. Заявка рассматривается с 8 сентября, крайний срок вынесения решения по ней - 8 января.

Напомним, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не сможет предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". В то же время, Киев сделает все возможное, чтобы газопровод не был сертифицированным и не смог заработать.

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Северный поток-2 Нафтогаз Украины
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