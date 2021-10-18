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"Нафтогаз" подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2"

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Понеділок 18 жовтня 2021 15:21
"Нафтогаз" подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2" Фото: Юрій Вітренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" подав заявку на участь у сертифікації оператора газопроводу "Північний потік-2". НАК хоче довести, що газопровід не може бути сертифікований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НАК Юрія Вітренка на брифінгу.

"Нафтогаз України "як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергобезпасність, відстоює національні інтереси України подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора" Північного потоку-2" перед німецьким регулятором Федеральним агентством німецьких мереж", - сказав він.

Як зазначив Вітренко, основна позиція полягає в тому, що" Північний потік-2 "не може бути сертифікований, оскільки"не забезпечена його повна відповідність європейському законодавству".

Вітренко заявив, що" Північний потік-2 " зашкодить конкуренції на ринках Німеччини, Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії.

Зазначимо, "Північний потік-2" має відповідати правилам Третього енергопакету ЄС, зокрема, нормам про розподіл компаній. Тобто компанії, які займаються видобутком ресурсів, не мають права їх транспортувати. У випадку з російським газопроводом оператор Nord Stream 2 AG подав заявку, щоб його визнали незалежним оператором. Заявка розглядається з 8 вересня, крайній термін винесення рішення по ній - 8 січня.

Нагадаємо, глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна не зможе запобігти завершенню будівництва російського газопроводу"Північний потік-2". У той же час, Київ зробить все можливе, щоб газопровід не був сертифікованим і не зміг заробити.

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Північний потік-2 Нафтогаз України
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