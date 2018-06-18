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"Нафтогаз" обжаловал приостановку исполнения решения Стокгольмского арбитража

НовостиЭкономика    18.06.2018 - 11:27
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

"Нафтогаз" обжаловал апелляцию "Газпрома" о приостановлении взыскания с "Газпрома" на 2,6 млрд долларов

НАК "Нафтогаз Украины" сделал представление в Апелляционный суд Швеции, который 13 июня издал приказ о приостановлении процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству российского "Газпрома". Об этом сообщил Facebook директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Сегодня мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в апелляционный суд является, как правило, публичными. Поэтому все желающие могут его прочитать - там есть много чего интересного", - отметил Витренко.

Он напомнил, что на сегодня "Газпром" обжалует решение арбитража.

 

Про Стокгольмський арбітраж зрозумілою мовою. Перемога України у Стокгольмі - це багато мільярдів доларів. Що вони...

Опубліковано Yuriy Vitrenko 18 червня 2018 р.

Напомним, в середине июня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) приостановил исполнение решения в споре "Газпрома" с "Нафтогазом".

Данное решение означает, что дальнейшие действия "Нафтогаза" по процедуре взыскания 2,6 млрд долларов с "Газпрома" временно приостановлены. В то же время оно не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможность требовать возврата 2,1 млрд долларов, которые уже зачтены решением арбитра в качестве компенсации "Нафтогазу".

"Нафтогаз" подаст в суд аргументы для отмены приостановки взыскания средств "Газпрома" "Газпром": исполнение решения арбитража по иску "Нафтогаза" приостановлено
Теги публикации: Газпром, Юрий Витренко, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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