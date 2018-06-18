"Нафтогаз" обжаловал приостановку исполнения решения Стокгольмского арбитража

"Нафтогаз" обжаловал апелляцию "Газпрома" о приостановлении взыскания с "Газпрома" на 2,6 млрд долларов

НАК "Нафтогаз Украины" сделал представление в Апелляционный суд Швеции, который 13 июня издал приказ о приостановлении процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству российского "Газпрома". Об этом сообщил Facebook директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Сегодня мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в апелляционный суд является, как правило, публичными. Поэтому все желающие могут его прочитать - там есть много чего интересного", - отметил Витренко.

Он напомнил, что на сегодня "Газпром" обжалует решение арбитража.

Про Стокгольмський арбітраж зрозумілою мовою. Перемога України у Стокгольмі - це багато мільярдів доларів. Що вони... Опубліковано Yuriy Vitrenko 18 червня 2018 р.

Напомним, в середине июня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) приостановил исполнение решения в споре "Газпрома" с "Нафтогазом".

Данное решение означает, что дальнейшие действия "Нафтогаза" по процедуре взыскания 2,6 млрд долларов с "Газпрома" временно приостановлены. В то же время оно не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможность требовать возврата 2,1 млрд долларов, которые уже зачтены решением арбитра в качестве компенсации "Нафтогазу".