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"Нафтогаз" оскаржив призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу

НовиниЕкономіка    18.06.2018 - 11:27
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

"Нафтогаз" оскаржив апеляцію "Газпрому" щодо призупинення стягнення з "Газпрому" 2,6 млрд доларів

НАК "Нафтогаз України" зробив подання до Апеляційного суду Швеції, який 13 червня видав наказ про призупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу за клопотанням російського "Газпрому". Про це повідомив у Facebook директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Сьогодні ми зробили подання до апеляційного суду у Швеції, який розглядає оскарження рішення арбітражу. На відміну від арбітражу, правила якого забороняють публічність, подання до апеляційного суду є, як правило, публічними. Тому всі охочі можуть його прочитати - там є багато чого цікавого", - зазначив Вітренко.

Він нагадав, що на сьогодні "Газпром" оскаржує рішення арбітражу.

 

Про Стокгольмський арбітраж зрозумілою мовою. Перемога України у Стокгольмі - це багато мільярдів доларів. Що вони...

Опубліковано Yuriy Vitrenko 18 червня 2018 р.

Нагадаємо, усередині червня апеляційний суд округу Свеа (Швеція) призупинив виконання рішення у спорі "Газпрому" з "Нафтогазом".

Дане рішення означає, що подальші дії "Нафтогазу" за процедурою стягнення 2,6 млрд доларів з "Газпрому" тимчасово призупинено. У той же час воно не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає "Газпрому" можливість вимагати повернення 2,1 млрд доларів, які вже зараховано рішенням арбітра в якості компенсації "Нафтогазу". 

"Нафтогаз" подасть до суду аргументи для скасування призупинення стягнення коштів "Газпрому" "Газпром": виконання рішення арбітражу за позовом "Нафтогазу" призупинено
Теги публікації: Газпром, Юрій Вітренко, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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