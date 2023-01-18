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"Нафтогаз" планує найближчим часом вийти з дефолту

Фото: "Нафтогаз" хоче вийти з дефолту до кінця року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" працює над тим, щоб швидко подолати проблеми з дефолтом. Компанія планує до кінця місяця домовитись із власниками євробондів про реструктуризацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави НАК Олексія Чернишова каналу CNBC у Давосі.

За його словами, до кінця січня "Нафтогаз" хоче отримати згоду власників облігацій на реструктуризацію.

"Це відбувається зараз досить інтенсивно. Мій план протягом двох тижнів завершити цей процес", - сказав він.

Чернишов сказав, що як глава "Нафтогазу" його відповідальність полягає у забезпеченні видобутку природного газу в країні, "маючи на увазі сприяння та мотивацію приватних виробників виробляти більше".

"Нафтогаз купуватиме у приватних виробників, які видобувають газ, за базовою ринковою ціною. Так, моє завдання - збільшити видобуток природного газу в Україні", - додав він.

"Нафтогаз" став першою українською державною компанією, яка оголосила дефолт після вторгнення Росії до країни у лютому.

Нагадаємо, крайній термін виплат власникам єврооблігацій "Нафтогазу" минув 26 липня, але виплат не відбувся. Компанія заявила, що гроші має, але вона не може їх заплатити за розпорядженням Кабміну.

Олексій Чернишов змінив Юрія Вітренко на посаді голови НАК на початку листопада 2022 року. Тоді ж він заявив одним із його пріоритетів є уникнення дефолту "Нафтогазу".

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