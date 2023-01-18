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"Нафтогаз" планирует в ближайшее время выйти из дефолта

Фото: "Нафтогаз" хочет выйти из дефолта до конца года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" работает над тем, чтобы быстро решить проблемы с дефолтом. Компания планирует до конца месяца договориться с владельцами евробондов о реструктуризации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НАК Алексея Чернышова каналу CNBC в Давосе.

По его словам, до конца января "Нафтогаз" хочет получить согласие держателей облигаций на реструктуризацию.

"Это происходит сейчас довольно интенсивно. Мой план в течение двух недель завершить этот процесс", - сказал он.

Чернышов сказал, что в качестве главы "Нафтогаза" его ответственность заключается в обеспечении добычи природного газа в стране, "имея в виду содействие и мотивацию частных производителей производить больше".

"Нафтогаз будет покупать у частных производителей, которые добывают газ, по базовой рыночной цене. Да, моя задача - увеличить добычу природного газа в Украине", - сказал он.

"Нафтогаз" стал первой украинской государственной компанией, объявившей дефолт после вторжения России в страну в феврале.

Напомним, крайний срок выплат держателям еврооблигаций "Нафтогаза" истек 26 июля, но выплаты не состоялись. Компания заявила, что деньги у нее есть, но она не может их заплатить по распоряжению Кабмина.

Алексей Чернышов сменил Юрия Витренко на должности главы НАК в начале ноября 2022 года. Тогда же он заявил одним из его приоритетов является избежание дефолта "Нафтогаза".

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