"Нафтогаз" не планирует возобновлять закупки российского газа

НАК "Нафтогаз Украины" не планирует возобновлять закупки природного газа у России, приостановленные в конце 2015 года. На данный момент "Газпром" не предложил конкурентоспособные цены и условия.

Об этом глава правления НАК Андрей Коболев заявил агентству Reuters.

"Реформа украинского газового рынка создала возможность для любого украинского или иностранного трейдера покупать газ из России, если цены и условия будут конкурентоспособными. Но до сих пор Россия не предлагала газ на этих условиях", - сообщил он.

При этом Коболев отметил, что "Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России, и они это знают".

Коболев также сообщил, что "Газпром" в первом полугодии 2020 года прокачал по территории Украины 25 млн кубометров газа, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, 30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали контракт на транзит газа на пять лет.

Согласно новому контракту, объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

В то же время, пакетное соглашение между Украиной и Россией по газу, достигнутое 20 декабря, не предусматривает прямых поставок российского газа в Украину.