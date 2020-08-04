ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Нафтогаз" не планирует возобновлять закупки российского газа

Киев, Вторник 04 августа 2020 15:42
"Нафтогаз" не планирует возобновлять закупки российского газа
Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина не намерена возвращаться к энергетической зависимости от России

НАК "Нафтогаз Украины" не планирует возобновлять закупки природного газа у России, приостановленные в конце 2015 года. На данный момент "Газпром" не предложил конкурентоспособные цены и условия.

Об этом глава правления НАК Андрей Коболев заявил агентству Reuters.

"Реформа украинского газового рынка создала возможность для любого украинского или иностранного трейдера покупать газ из России, если цены и условия будут конкурентоспособными. Но до сих пор Россия не предлагала газ на этих условиях", - сообщил он.

При этом Коболев отметил, что "Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России, и они это знают".

Коболев также сообщил, что "Газпром" в первом полугодии 2020 года прокачал по территории Украины 25 млн кубометров газа, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, 30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали контракт на транзит газа на пять лет.

Согласно новому контракту, объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

В то же время, пакетное соглашение между Украиной и Россией по газу, достигнутое 20 декабря, не предусматривает прямых поставок российского газа в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ГазпромгазНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь