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"Нафтогаз" не планує відновлювати закупівлі російського газу

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 15:42
"Нафтогаз" не планує відновлювати закупівлі російського газу
Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна не має наміру повертатися до енергетичної залежності від Росії

НАК "Нафтогаз України" не планує відновлювати закупівлі природного газу у Росії, припинені в кінці 2015 року. На цей час "Газпром" не запропонував конкурентоспроможні ціни та умови.

Про це голова правління НАК Андрій Коболєв заявив агентству Reuters.

"Реформа українського газового ринку створила можливість для будь-якого українського або іноземного трейдера купувати газ з Росії, якщо ціни та умови будуть конкурентоспроможними. Але досі Росія не пропонувала газ на цих умовах", - повідомив він.

При цьому Коболєв зазначив, що "Україна ніколи не повернеться до часів корумпованих енергетичних угод та енергетичної залежності від Росії, і вони це знають".

Коболєв також повідомив, що "Газпром" в першому півріччі 2020 року прокачав по території України 25 млн кубометрів газу, що на 45% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 грудня 2019 року "Нафтогаз" і "Газпром" підписали контракт на транзит газу на п'ять років.

Згідно з новим контрактом, обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Водночас, пакетна угода між Україною і Росією по газу, досягнута 20 грудня, не передбачає прямих поставок російського газу в Україну.

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