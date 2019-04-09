"Нафтогаз" планирует привлечь средства для закачки газа в ПХГ

В подземные хранилища газа Украины нужно закачать 20 млрд куб. м газа, чтобы гарантировать прохождение отопительного сезона 2019-2020 годов при любой погоде и политической ситуации. Об этом написал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Коболев напомнил, что действие существующих контрактов с "Газпромом" завершится 1 января и Украина должна подготовиться к любым деструктивным решениям Кремля, в частности к прекращению транзита.

По его словам, Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля приступила к закачке газа в ПХГ, а "Нафтогаз" уже работает над вопросами привлечения средств, необходимых для закупки и закачки газа в хранилища.

"В то же время стоит напомнить, что европейская практика и украинский закон "О рынке газа" предусматривает создание страховых запасов всеми без исключения компаниями-поставщиками газа. В прошлые годы норма о страховом запасе игнорировалась - сейчас самое время вернуться к этому вопросу. Совместными усилиями правительство, "Нафтогаз" и все участники газового рынка должны надлежащим образом подготовиться к следующему отопительному сезону", - добавил он.

Напомним, отопительный сезон уже завершился в большинстве украинских городов. В частности, в Киеве он закончился 6 апреля

Как сообщало РБК-Украина, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что в случае отсутствия контракта с российским "Газпромом" с 1 января 2020 года Украине для прохождения зимнего сезона необходимо накопить около 20 млрд кубометров газа.