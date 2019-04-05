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Эрдоган обвинил США и ЕС во вмешательстве в дела Турции

Новости » Политика    05.04.2019 - 21:37
Эрдоган обвинил США и ЕС во вмешательстве в дела Турции
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

По словам Эрдогана, США и Европа должны "знать свое место"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США и ЕС пытаются вмешаться в дела его страны после их реакции на результаты местных выборов в Турции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

По словам Эрдогана, США и Европа должны "знать свое место". 

"Америка и Европа вмешиваются во внутренние дела Турции. Турция дала урок демократии всему миру", - сказал он.

Как сообщается, партия Эрдогана по итогам муниципальных выборов утратила власть в Анкаре. Лидером стал Мансур Яваш - глава Республиканской народной партии (РНП). Это произошло впервые за 25 лет.

Сообщается, что он набрал 50,9% голосов избирателей, с небольшим отрывом обойдя кандидата от правящей "Партии справедливости и развития" (ПСР) Мехмета Озхасеки, который получил 47,06% голосов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его консервативная Партия справедливости и развития (ПСР) в воскресенье, 31 марта, одержала победу на муниципальных выборах в стране. Правящий альянс в целом взял 52,1% поддержки, а оппозиционный альянс - 37,2%.

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