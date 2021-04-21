"Нафтогаз" планирует получить за 2020 год почти 12 млрд гривен убытков

Проект финансового плана НАК " Нафтогаз Украины " на 2021 год, который поступил в Министерство финансов, предусматривает убыток компании за 2020 год на сумму 11,8 млрд гривен. В министерстве рассчитывали на 11,5 млрд гривен прибыли.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, которій планируется утвердить на заседании правительства 21 апреля.

Как отмечается в документе, законом "О государственном бюджете Украины на 2021 год" предусмотрено поступления от дивидендов госпредприятий на сумму 24,4 млрд гривен. Указанная сумма рассчитывалась с учетом, в том числе, плановой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" в размере 11,5 млрд гривен.

"Вместе с этим, согласно проекту финансового плана НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год, который поступил в министерство, обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год прогнозируется получить убыток в сумме 11,8 млрд гривен", - говорится в сообщении.