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"Нафтогаз" планує отримати за 2020 рік майже 12 млрд гривень збитків

Автор: Олександр Білоус

Проект фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2021 рік, який надійшов до Міністерства фінансів, передбачає збиток компанії за 2020 рік на суму 11,8 млрд гривень. У міністерстві розраховували на 11,5 млрд гривень прибутку.

Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови Кабміну, який планується затвердити на засіданні уряду 21 квітня.

Як зазначається в документі, законом "Про державний бюджет України на 2021 рік" передбачено надходжень від дивідендів держпідприємств на суму 24,4 млрд гривень. Зазначена сума розраховувалася з урахуванням, в тому числі, планового прибутку НАК "Нафтогаз України" у розмірі 11,5 млрд гривень.

"Разом з цим, згідно з проектом фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2021 рік, який надійшов до міністерства, товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік прогнозується отримати збиток у сумі 11,8 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Нафтогаз" у 2020 році демонструє збиткову діяльність. Консолідований збиток групи "Нафтогаз" за січень-вересень 2020 року виріс до 17,034 млрд грн. У минулому році за цей же період прибуток склав 12,850 млрд грн.

Разом з тим, Кабінет міністрів 23 грудня 2020 року Кабінет міністрів затвердив фінансовий план НАК "Нафтогаз України" на 2020 рік з чистим прибутком у розмірі 11,489 млрд гривень.

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