ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Нафтогаз" планирует через неделю определиться с роад-шоу еврооблигаций

Новости » Энергетика    22.10.2018 - 15:31
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Ориентировочная сумма привлечения еврооблигаций может достигать одного миллиарда долларов

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует на следующей неделе определиться с роад-шоу еврооблигаций на 0,5-1 миллиардов долларов. Об этом сегодня во время брифинга сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ориентировочная сумма привлечения еврооблигаций может достигать одного миллиарда долларов.

"Мы на следующей неделе будем точно понимать наш график... Мы планировали привлечь от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов", - сказал глава "Нафтогаза".

Напомним, в марте Коболев заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" в этом году выйдет на рынок еврооблигаций. "Мы оптимистично настроены по поводу выхода на рынок еврооблигаций в этом году", - подчеркивал он.

Коболев также добавил, что рассчитывает на благосклонность инвесторов к НАК в связи с ее прибыльностью.

"Мы полагаем, что к концу этого года "Нафтогаз", как компания, которая успешно справится с оборотом, перейдя от убытков к прибыли, станет интересным объектом для инвестирования", - отметил глава правления.

Как писало РБК-Украина, Коболев заявил, что рентабельность продаж газа населению после повышения тарифов составляет около 4,5%. По его словам, сейчас "Нафтогаз" ожидает дефицита от операционной деятельности.

"Цифра операционного дефицита, которую мы ожидаем в следующем году по методике МВФ на уровне 45 млрд грн", - отметил глава правления НАК.

Украина достигла рекордного уровня среднесуточной добычи газа, - Коболев "Нафтогаз" оценил прибыльность продажи газа населению по новой цене
Новости Украины Андрей КоболевеврооблигацииНафтогаз Украины Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь