"Нафтогаз" планирует через неделю определиться с роад-шоу еврооблигаций

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Ориентировочная сумма привлечения еврооблигаций может достигать одного миллиарда долларов

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует на следующей неделе определиться с роад-шоу еврооблигаций на 0,5-1 миллиардов долларов. Об этом сегодня во время брифинга сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ориентировочная сумма привлечения еврооблигаций может достигать одного миллиарда долларов.

"Мы на следующей неделе будем точно понимать наш график... Мы планировали привлечь от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов", - сказал глава "Нафтогаза".

Напомним, в марте Коболев заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" в этом году выйдет на рынок еврооблигаций. "Мы оптимистично настроены по поводу выхода на рынок еврооблигаций в этом году", - подчеркивал он.

Коболев также добавил, что рассчитывает на благосклонность инвесторов к НАК в связи с ее прибыльностью.

"Мы полагаем, что к концу этого года "Нафтогаз", как компания, которая успешно справится с оборотом, перейдя от убытков к прибыли, станет интересным объектом для инвестирования", - отметил глава правления.

Как писало РБК-Украина, Коболев заявил, что рентабельность продаж газа населению после повышения тарифов составляет около 4,5%. По его словам, сейчас "Нафтогаз" ожидает дефицита от операционной деятельности.

"Цифра операционного дефицита, которую мы ожидаем в следующем году по методике МВФ на уровне 45 млрд грн", - отметил глава правления НАК.