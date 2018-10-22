"Нафтогаз" планирует через неделю определиться с роад-шоу еврооблигаций

Ориентировочная сумма привлечения еврооблигаций может достигать одного миллиарда долларов
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует на следующей неделе определиться с роад-шоу еврооблигаций на 0,5-1 миллиардов долларов. Об этом сегодня во время брифинга сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, ориентировочная сумма привлечения еврооблигаций может достигать одного миллиарда долларов.
"Мы на следующей неделе будем точно понимать наш график... Мы планировали привлечь от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов", - сказал глава "Нафтогаза".
Напомним, в марте Коболев заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" в этом году выйдет на рынок еврооблигаций. "Мы оптимистично настроены по поводу выхода на рынок еврооблигаций в этом году", - подчеркивал он.
Коболев также добавил, что рассчитывает на благосклонность инвесторов к НАК в связи с ее прибыльностью.
"Мы полагаем, что к концу этого года "Нафтогаз", как компания, которая успешно справится с оборотом, перейдя от убытков к прибыли, станет интересным объектом для инвестирования", - отметил глава правления.
Как писало РБК-Украина, Коболев заявил, что рентабельность продаж газа населению после повышения тарифов составляет около 4,5%. По его словам, сейчас "Нафтогаз" ожидает дефицита от операционной деятельности.
"Цифра операционного дефицита, которую мы ожидаем в следующем году по методике МВФ на уровне 45 млрд грн", - отметил глава правления НАК.