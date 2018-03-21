"Нафтогаз" в этом году выйдет на рынок еврооблигаций, - Коболев

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в этом году выйдет на рынок еврооблигаций. Об этом в эфире Bloomberg TV Europe заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Мы оптимистично настроены по поводу выхода на рынок еврооблигаций в этом году", - заявил Коболев.

Он также отметил, что рассчитывает на благосклонность инвесторов к НАК в связи с ее прибыльностью.

"Мы полагаем, что к концу этого года "Нафтогаз", как компания, которая успешно справится с оборотом, перейдя от убытков к прибыли, станет интересным объектом для инвестирования", - добавил Коболев.

По его словам, объем собственных инвестиций "Нафтогаза" в 2018 году составит 2 млрд долларов, что позволит до 2020 года выйти на такой уровень добычи, который позволит Украине не импортировать газ.

Кроме того, глава "Нафтогаза" в очередной раз подчеркнул, что выступает против газопровода "Северный поток-2", и добавил, что Россия не намерена разделять политику и поставки газа.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча представителей "Нафтогаза" и "Газпрома" может состояться в Женеве в 20-х числах марта.