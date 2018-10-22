"Нафтогаз" планує через тиждень визначитися з роад-шоу єврооблігацій

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Орієнтовна сума залучення єврооблігацій може сягати одного мільярду доларів

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує на наступному тижні визначитися з роад-шоу єврооблігацій на 0,5-1 мільярдів доларів. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, орієнтовна сума залучення єврооблігацій може сягати одного мільярду доларів.

"Ми на наступному тижні будемо точно розуміти наш графік... Ми планували залучити від 500 мільйонів до 1 мільярду доларів", - сказав голова "Нафтогазу".

Нагадаємо, в березні Коболєв заявив, що НАК "Нафтогаз України" в цьому році вийде на ринок єврооблігацій. "Ми оптимістично налаштовані з приводу виходу на ринок єврооблігацій цього року", - підкреслював він.

Коболєв також додав, що розраховує на прихильність інвесторів до НАК у зв'язку з її прибутковістю.

"Ми вважаємо, що до кінця цього року "Нафтогаз", як компанія, яка успішно впорається з оборотом, перейшовши від збитків до прибутку, стане цікавим об'єктом для інвестування", - зазначив глава правління.

Як писало РБК-Україна, Коболєв заявив, що рентабельність продажів газу населенню після підвищення тарифів становить близько 4,5%. За його словами, зараз "Нафтогаз" очікує дефіциту від операційної діяльності.

"Цифра операційного дефіциту, яку ми очікуємо в наступному році за методикою МВФ на рівні 45 млрд грн", - зазначив глава правління НАК.