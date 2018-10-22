"Нафтогаз" оценил прибыльность продажи газа населению по новой цене

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Государственная компания будет получать прибыль от продажи газа населению

Рентабельность продаж газа населению после повышения тарифов составляет около 4,5%. Об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что сейчас "Нафтогаз" ожидает дефицита от операционной деятельности.

"Цифра операционного дефицита, которую мы ожидаем в следующем году по методике МВФ на уровне 45 млрд грн", - сказал он.

Коболев также добавил, что в случае полной отмены специальных обязанностей по продаже газа населению, "Нафтогаз" будет в профиците.

"Если полностью отменить ПСО, то по расчетам мы будем в профиците", - добавил глава "Нафтогаза".

Напомним, 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 грн за куб. метр. До ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаза" по текущей цене.

Отметим, 18 сентября председатель правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев сообщил о том, что между правительством Украины и Международным валютным фондом достигнута принципиальная договоренность о повышении тарифов на газ для населения до уровня импортных цен до 2020 года.