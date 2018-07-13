"Нафтогаз" на переговорах предложит осуществлять транзит после 2019 г. по европейским правилам

Применение европейских правил касается, в том числе и тарифов на транзит

НАК "Нафтогаз Украины" на трехсторонних переговорах с РФ и Европейским Союзом обсудит обеспечение транзита природного газа по территории Украины после 2019 года по европейским правилам. Об этом сегодня в эфире "Радио Новое время" сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"Мы едем с главным нашим предложением - это применить европейские правила по транзиту российского газа через территорию Украины", - сказал Витренко.

По словам главного коммерческого директора компании, применение европейских правил касается, в том числе и тарифов на транзит.

"Это касается всего: и тарифов на транзит газа, и бронирования мощностей, и обмен данными. Вот все-все, как в Европе, так и у нас", - отметил он.

Как пояснил Витренко, такой подход позволит снять сомнения в надежности предложений украинской стороны.

Напомним, ранее сегодня Витренко сообщил, что в случае неуплаты "Газпромом" 2,6 млрд долларов, арестованное имущество продадут на аукционах, а средства будут перечислены украинской компании "Нафтогаз".