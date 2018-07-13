"Нафтогаз" на переговорах запропонує здійснювати транзит після 2019 р. за європейськими правилами

Застосування європейських правил стосується, в тому числі і тарифів на транзит

НАК "Нафтогаз України" на тристоронніх переговорах з РФ та Європейським Союзом обговорить забезпечення транзиту природного газу по території України після 2019 року за європейськими правилами. Про це сьогодні в ефірі "Радіо Новий час" повідомив головний комерційний директор компанії Юрій Вітренко.

"Ми їдемо з головною нашою пропозицією - це застосувати європейські правила щодо транзиту російського газу через територію України", - сказав Вітренко.

За словами головного комерційного директора компанії, застосування європейських правил стосується, в тому числі і тарифів на транзит.

"Це стосується всього: і тарифів на транзит газу, і бронювання потужностей, і обмін даними. Ось все-все, як у Європі, так і у нас", - зазначив він.

Як пояснив Вітренко, такий підхід дозволить зняти сумніви в надійності пропозицій української сторони.

Нагадаємо, раніше сьогодні Вітренко повідомив, що в разі несплати "Газпромом" 2,6 млрд доларів, арештоване майно продадуть на аукціонах, а кошти будуть перераховані українській компанії "Нафтогаз".