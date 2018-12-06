"Нафтогаз" перечислил в госбюджет 8,1 млрд гривен дивидендов в ноябре

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Украина)

До 25 декабря компания должна оплатить еще 7,9 млрд гривен

НАК "Нафтогаз Украины" перечислила в ноябре в государственный бюджет 8,1 млрд гривен дивидендов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Как отмечается, по состоянию на 6 декабря 2018 года, компания уже уплатила в государственный бюджет свыше 21,5 млрд гривен дивидендов из запланированных на этот год 29,4 млрд гривен. Остаток в 7,9 млрд гривен компания должна оплатить до 25 декабря 2018 года.

Сообщается, что согласно распоряжениям правительства, сумма дивидендов, которые компания перечислит в государственный бюджет в 2018 году, будет составлять 75% чистой прибыли, полученной компанией за 2017 год.

Также отмечается, что в 2017 году НАК "Нафтогаз Украины" заплатила дивиденды в размере 50% от чистой прибыли за 2016 год в сумме 13,3 млрд грн.

Ранее глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявлял, что с начала этого года за 10 месяцев "Нафтогаз" уплатил в госбюджет Украины около 103 млрд гривен, что составляет 17% от всех бюджетных поступлений.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" получил налоговое уведомление о занижении налоговых обязательств по уплате налога на добавленную стоимость на 16,3 млрд гривен в связи с выигранным компанией спором с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по контракту на транзит.