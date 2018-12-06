"Нафтогаз" перерахував до держбюджету 8,1 млрд гривень дивідендів у листопаді

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна)

До 25 грудня компанія має сплатити ще 7,9 млрд гривень

НАК "Нафтогаз України" перерахувала у листопаді до державного бюджету 8,1 млрд гривень дивідендів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Як зазначається, станом на 6 грудня 2018 року, компанія вже сплатила до державного бюджету понад 21,5 млрд гривень дивідендів із запланованих на цей рік 29,4 млрд гривень. Залишок у 7,9 млрд гривень компанія має сплатити до 25 грудня 2018 року.

Повідомляється, що згідно з розпорядженнями уряду, сума дивідендів, які компанія перерахує до державного бюджету у 2018 році, буде становити 75% чистого прибутку, отриманого компанією за 2017 рік.

Також зазначається, що в 2017 році НАК "Нафтогаз України" сплатила дивіденди у розмірі 50% від чистого прибутку за 2016 рік у сумі 13,3 млрд грн.

Раніше голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявляв, що від початку цього року за 10 місяців "Нафтогаз" сплатив до держбюджету України близько 103 млрд гривень, що становить 17% від всіх бюджетних надходжень.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" отримав податкове повідомлення про заниження податкових зобов'язань по сплаті податку на додану вартість на 16,3 млрд гривень у зв'язку з виграним компанією спором з "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі за контрактом на транзит.