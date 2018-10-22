"Нафтогаз" оцінив прибутковість продажу газу населенню за нової ціни

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Державна компанія буде отримувати прибуток від продажу газу населенню

Рентабельність продажу газу населенню після підвищення тарифів становить близько 4,5%. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що наразі "Нафтогаз" очікує дефіциту від операційної діяльності.

"Цифра операційного дефіциту, яку ми очікуємо наступного року за методикою МВФ ми очікуємо на рівні 45 млрд грн", - сказав він.

Коболєв також додав, що в разі повного скасування спеціальних обов`язків із продажу газу населенню, "Нафтогаз" буде у профіциті.

"Якшо повністю скасувати ПСО, то за розрахунками ми будемо в профіциті", - додав голова "Нафтогазу".

Нагадаємо, 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%.

Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада становитиме 8,550 грн за куб. метр. До листопада діють спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогазу" за поточною ціною.

Зазначимо, 18 вересня голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв повідомив про те, що між урядом України і Міжнародним валютним фондом досягнута принципова домовленість про підвищення тарифів на газ для населення до рівня імпортних цін до 2020 року.