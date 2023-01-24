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"Нафтогаз" отримає кошти ЄБРР на екстрені закупівлі газу

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Україна, Вівторок 24 січня 2023 13:14
"Нафтогаз" отримає кошти ЄБРР на екстрені закупівлі газу Фото: "Нафтогаз" отримає кошти ЄБРР на екстрені закупівлі газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів надав згоду на отримання НАК "Нафтогаз України" від Європейського банку реконструкції та розвитку коштів на екстрені закупівлі газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 23 січня 2023 р. № 53-р.

Згідно з документом, надається згода на вчинення НАК "Нафтогаз України" правочину на суму, що перевищує 3 млрд гривень, зокрема укладення з Європейським банком реконструкції та розвитку грантової угоди (Фінансування екстрених закупівель газу "Нафтогазом").

Раніше голова НАК "Нафтогаз Україні" Олексій Чернишов під час саміту в Давосі заявив про домовленості про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону.

За його словами, "з ЄБРР домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу".

Як повідомляло РБК-Україна, на початок року в ПСГ України залишилося 11,7 млрд кубометрів газу. Поки що запасів достатньо для забезпечення України в тих обсягах споживання, які є, навіть за умови збільшення використання його для генерації електроенергії.

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ЄБРР Нафтогаз України
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