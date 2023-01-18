Чи вистачить Україні газу у сховищах за умов похолодання: прогноз до кінця зими

На початок року в ПСГ України залишилося 11,7 млрд кубометрів газу. Поки що запасів достатньо для забезпечення України в тих обсягах споживання, які є, навіть за умови збільшення використання його для генерації електроенергії.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС ".

"Генерацію ми не можемо зараз збільшити через руйнування системи її передачі, і стабілізаційні відключення обумовлені саме цим. Тому, за моїми оцінками, обсягів газу зараз достатньо", - зазначив директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Як повідомило джерело в уряді, цієї зими газу вистачає і без додаткового імпорту. Але якщо його не докуповувати, то у березні може виникнути серйозний ризик нестачі ресурсу у разі похолодання. Адже чим менше газу в ПСГ, тим більше його витрачається на підняття зі сховищ через зниження тиску. До того ж, скорочується добовий обсяг можливий для підняття. Отже витрата газу при зниженні обсягу зростає.

"Нафтогаз" поки що планує в січні-лютому купити лише близько 500 млн кубометрів. На це підуть 300 млн доларів від ЄБРР, 350 млн доларів від Канади і 200 млн доларів від Норвегії.

Рябцев вважає, що після завершення опалювального сезону Україні треба буде імпортувати газу по можливості до 2 млрд кубометрів на місяць і закупити хоча б 8 млрд кубометрів. "Я думаю, будуть закупівлі через Польщу - там можна брати 1 млрд кубометрів на місяць, через Словаччину відпрацьовується шлях із терміналів у Середземному морі", - зазначив він.