"Нафтогаз" получит деньги ЕБРР на экстренные закупки газа

Кабинет министров дал согласие на получение НАК "Нафтогаз Украины" от Европейского банка реконструкции и развития средств на экстренные закупки газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 23 января 2023 г. №53-р .

Согласно документу, дается согласие на совершение НАК "Нафтогаз Украины" сделки на сумму, превышающую 3 млрд гривен, в частности заключение с Европейским банком реконструкции и развития грантового соглашения (Финансирование экстренных закупок газа "Нафтогазом").

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев во время саммита в Давосе заявил о договоренностях о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона.

По его словам, "с ЕБРР договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа".