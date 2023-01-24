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"Нафтогаз" получит деньги ЕБРР на экстренные закупки газа

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Украина, Вторник 24 января 2023 13:14
"Нафтогаз" получит деньги ЕБРР на экстренные закупки газа Фото: "Нафтогаз" получит средства ЕБРР на экстренные закупки газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров дал согласие на получение НАК "Нафтогаз Украины" от Европейского банка реконструкции и развития средств на экстренные закупки газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 23 января 2023 г. №53-р.

Согласно документу, дается согласие на совершение НАК "Нафтогаз Украины" сделки на сумму, превышающую 3 млрд гривен, в частности заключение с Европейским банком реконструкции и развития грантового соглашения (Финансирование экстренных закупок газа "Нафтогазом").

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев во время саммита в Давосе заявил о договоренностях о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона.

По его словам, "с ЕБРР договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа".

Как сообщало РБК-Украина, на начало года в ПХГ Украины осталось 11,7 млрд кубометров газа. Пока запасов достаточно для обеспечения Украины в тех объемах потребления, которые есть сейчас, даже при увеличении использования его для генерации электроэнергии.

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ЕБРР Нафтогаз Украины
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