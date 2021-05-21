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"Нафтогаз" после отмены ПСО готовит новые цены для поставщиков тепла

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Киев, Пятница 21 мая 2021 11:56
"Нафтогаз" после отмены ПСО готовит новые цены для поставщиков тепла Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" после отмены режима специальных обязательств (ПСО) готовит для поставщиков тепла новые ценовые предложения. Это позволит избежать ценовых колебаний во время следующего отопительного сезона.

Об этом на совещании в Офисе президента заявил глава правления НАК Юрий Витренко, передает сайт президента.

По его словам, "Нафтогаз" обеспечит достаточный объем газа для покрытия всех потребностей бытовых потребителей Украины. А в ближайшее время НАК предложит долгосрочные ценовые предложения, чтобы обеспечить устойчивый уровень цен на газ для предприятий теплоснабжения. Это позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.

"Это даст вам возможность заранее очень легко устанавливать тарифы. Мы сделаем максимально приемлемыми условия расчетов, то есть не будем требовать огромные подписки или банковские гарантии", - отметил Витренко.

Отметим, с 20 мая правительство отказалось от государственного регулирования цен на газ.

Напомним, до этого режим ПСО на рынке газа продлевали в части поставок предприятиям теплокоммунэнерго, чтобы дождаться закона, который решит ряд проблемных вопросов для этих предприятий.

До этого "Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла для населения.

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