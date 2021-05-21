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"Нафтогаз" після скасування ПСО готує нові ціни для постачальників тепла

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 11:56
"Нафтогаз" після скасування ПСО готує нові ціни для постачальників тепла Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" після скасування режиму спеціальних зобов'язань (ПСО) готує для постачальників тепла нові цінові пропозиції. Це дозволить уникнути цінових коливань під час наступного опалювального сезону.

Про це на нараді в Офісі президента заявив голова правління НАК Юрій Вітренко, передає сайт президента.

За його словами, "Нафтогаз" забезпечить достатній обсяг газу для покриття всіх потреб побутових споживачів України. А найближчим часом НАК запропонує довгострокові цінові пропозиції, щоб забезпечити стійкий рівень цін на газ для підприємств теплопостачання. Це дозволить уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років.

"Це дасть вам можливість заздалегідь дуже легко встановлювати тарифи. Ми зробимо максимально прийнятними умови розрахунків, тобто не будемо вимагати величезні підписки або банківські гарантії", - зазначив Вітренко.

Зазначимо, з 20 травня уряд відмовився від державного регулювання цін на газ.

Нагадаємо, до цього режим ПСО на ринку газу продовжували у частині поставок підприємствам теплокомуненерго, щоб дочекатися закону, який вирішить низку проблемних питань для цих підприємств.

До цього "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла для населення.

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