"Нафтогаз" після скасування ПСО готує нові ціни для постачальників тепла

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" після скасування режиму спеціальних зобов'язань (ПСО) готує для постачальників тепла нові цінові пропозиції. Це дозволить уникнути цінових коливань під час наступного опалювального сезону.

Про це на нараді в Офісі президента заявив голова правління НАК Юрій Вітренко, передає сайт президента .

За його словами, "Нафтогаз" забезпечить достатній обсяг газу для покриття всіх потреб побутових споживачів України. А найближчим часом НАК запропонує довгострокові цінові пропозиції, щоб забезпечити стійкий рівень цін на газ для підприємств теплопостачання. Це дозволить уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років.

"Це дасть вам можливість заздалегідь дуже легко встановлювати тарифи. Ми зробимо максимально прийнятними умови розрахунків, тобто не будемо вимагати величезні підписки або банківські гарантії", - зазначив Вітренко.

Зазначимо, з 20 травня уряд відмовився від державного регулювання цін на газ.