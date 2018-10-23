"Нафтогаз" залишив ціну газу для промисловості в листопаді на рівні жовтня

Фото: НАК "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

Газовий монополіст вже підвищив ціну газу на жовтень і не буде її міняти в листопаді

НАК "Нафтогаз України" залишила на колишньому рівні ціну на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на листопад 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Згідно з повідомленням, в листопаді "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 13 438,8 - 14 586,0 грн/тис. куб. м (з ПДВ). Запропоновані ціни на природний газ диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Нагадаємо, що у вересні НАК "Нафтогаз України" підвищила ціну на газ у жовтні на 9,4-9,7% до 13 438,8 - 14 586,0 грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Відзначимо, що 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 грн за куб. метр. До листопада діють спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогазу" за поточною ціною.

Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, рентабельність "Нафтогазу" при продажу газу населенню за новою ціною становить 4,5%.