"Нафтогаз" спростував своє повідомлення про скорочення норм споживання газу

Інформація про відповідне рішення Верховного суду виявилася неправдивою
В Україні не скорочено норми споживання газу для господарств без лічильників до 3 кубометрів на особу на місяць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію НАК "Нафтогаз України" в Facebook.
В НАК відзначили, що раніше оприлюднена інформація про рішення Верховного суду, який скоротив норми споживання газу, не відповідає дійсності. На сьогодні продовжує діяти постанова Кабміну № 619 в редакції до 1 жовтня 2014, згідно з якою діють такі норми:
Нагадаємо, напередодні РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз" повідомило, що Верховний суд скоротив норми газу для споживачів без лічильників. Зокрема, згідно з постановою плату за газ у разі відсутності лічильників нібито повинні нараховувати по нормі 3 кубометра на особу на місяць.
Раніше також повідомлялося, що уряд скоротить соціальні норми для розрахунку субсидій.