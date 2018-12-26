"Нафтогаз" спростував своє повідомлення про скорочення норм споживання газу

Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

Інформація про відповідне рішення Верховного суду виявилася неправдивою

В Україні не скорочено норми споживання газу для господарств без лічильників до 3 кубометрів на особу на місяць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію НАК "Нафтогаз України" в Facebook.

В НАК відзначили, що раніше оприлюднена інформація про рішення Верховного суду, який скоротив норми споживання газу, не відповідає дійсності. На сьогодні продовжує діяти постанова Кабміну № 619 в редакції до 1 жовтня 2014, згідно з якою діють такі норми:

плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання - 9,8 кубометрів;

плита газова без централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 18,3 кубометрів.

плита газова та водонагрівач - 23,6 кубометрів.

Нагадаємо, напередодні РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз" повідомило, що Верховний суд скоротив норми газу для споживачів без лічильників. Зокрема, згідно з постановою плату за газ у разі відсутності лічильників нібито повинні нараховувати по нормі 3 кубометра на особу на місяць.

Раніше також повідомлялося, що уряд скоротить соціальні норми для розрахунку субсидій.