"Нафтогаз" оплатил "Оператору ГТС Украины" январский транзит российского газа

Компании группы "Нафтогаз" перечислили ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" около 4 млрд грн в качестве предоплаты транзит газа и другие услуги. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметил Макогон, "Оператор ГТС Украины" получил три суммы, самая большая из которых месячная предоплата за транзит, в соответствии с тарифами, утвержденными НКРЭКУ.

По его словам, "Нафтогаз" оплатил из расчета транзита 178 млн кубометров в сутки. "Мы получили эту плату в полном объеме - несколько миллиардов гривен", - сказал он.

Кроме того, компания получила от "Нафтогаза" деньги за внутреннюю транспортировку, поскольку НАК является поставщиком газа для ТКЭ и населения, а также деньги от "Укргазвыдобування" как предоплату за транспортировку добываемого газа.

"Самое главное, что они нам платят за 178 млн кубометров в сутки, хоть мы и качаем меньше. Более того, мы даже экономим на топливном газе, некоторые агрегаты нам не надо включать", - добавил глава ОГТСУ.

По его словам, зафиксированная в контракте на 2020 год годовая мощность в объеме 65 млрд куб. м является равномерным потоком в течение года - 178 млн куб. м в сутки.

"Если "Газпром" захочет больше, то он подаст заявку "Нафтогазу", и тот может дополнительно купить квартальные, месячные или суточные мощности, но они будут с повышающими коэффициентами, которые утверждены НКРЭКУ. Соответственно, такие же повышающие коэффициенты выставляются "Газпрому". Зеркально. И "Нафтогаз" во всех случаях получает свою маржу", - утверждает Макогон.

Как сообщало РБК-Украина, в начале 2020 года объемы транспортировки газа с территории России страны ЕС и Молдову составляют в около 35-45 млн кубометров в сутки, что в 5-6 раз меньше, чем в конце декабря. Из-за резкого падения транзита, ГТС Украины частично перешла в реверсный режим, а потребители восточных и южных регионов Украины получают газ из ПХГ по газопроводу "Союз" в направлении запад-восток.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины. Собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания "Оператор ГТС Украины".