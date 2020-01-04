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Оператор ГТС получает от "Нафтогаза" деньги за транзит российского газа в полном объеме

Новости » Экономика     04.01.2020 - 15:24
Оператор ГТС получает от "Нафтогаза" деньги за транзит российского газа в полном объеме
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

"Нафтогаз" выплачивает "Оператору ГТС" из расчета 178 млн кубометров в сутки

Компания "Оператор ГТС Украины" в полном объеме получает оплату за транзит российского газа по территории Украины с начала 2020 года. Об этом глава компании Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Макогон, эти деньги уже находятся на счетах компании, так как услуги оказываются по принципу предоплаты.

"Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы пояснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки", - написал он.

Оператор ГТС получает от &quot;Нафтогаза&quot; деньги за транзит российского газа в полном объеме

В то же время он признал, что эти деньги поступают на счета "Оператора ГТС Украины" от НАК "Нафтогаз Украины". При этом Макогон не знает, получает ли "Нафтогаз" от "Газпрома" предоплату. "Я думаю, что да. Хотя лучше у Нафтогаза спросите", - написал он в комментарии под своей публикацией.

Оператор ГТС получает от &quot;Нафтогаза&quot; деньги за транзит российского газа в полном объеме

Как сообщало РБК-Украина, в начале 2020 года объемы транспортировки газа с территории России страны ЕС и Молдову составляют в около 35-45 млн кубометров в сутки, что в 5-6 раз меньше, чем в конце декабря. Из-за резкого падения транзита, ГТС Украины частично перешла в реверсный режим, а потребители восточных и южных регионов Украины получают газ из ПХГ по газопроводу "Союз" в направлении запад-восток.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины. Собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания "Оператор ГТС Украины".

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