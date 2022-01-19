"Нафтогаз" с октября приостановил действие соглашения с "ЙЕ Энергия"

"Нафтогаз" с октября остановил действие подписанного предыдущим руководством компании соглашение с ООО "ЙЕ Энергия" и таким образом остановил возможные многомиллиардные злоупотребления. Долги компании "ЙЕ Энергия" перед национальной компанией по этим соглашениям не погашены по сей день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании, в связи с тем, что 18 января 2022 года Антимонопольный комитет Украины сообщил о начале рассмотрения дела о возбуждении ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке оптовой реализации природного газа.

"Благодаря расторжению указанного контракта новое руководство "Нафтогаза" предотвратило потери для государственной компании и, соответственно, получение сверхприбылей "ЙЕ Энергией" на сумму свыше 110 млрд грн", - сообщили в "Нафтогазе".

Там объяснили, что дело АМКУ связано с этим соглашением с "ЙЕ Энергия" и напомнили, что за него отвечает прошлое руководство компании во главе с руководителем Андреем Коболевым.

"Соглашение с компанией "ЙЕ Энергия", связанное с Дмитрием Фирташем, было заключено в марте 2021 года. Руководителем "Нафтогаза" в то время был Андрей Коболев, курировавший соответствующее направление работы в компании главный исполнительный директор Отто Ватерландер, а непосредственным подписантом документов выступил директор дивизиона "Трейдинг" Виллем Коппульс. Соответствующий контракт действительно предоставлял компании "ЙЕ Энергия" возможность покупать газ у "Нафтогаза" дешевле, чем это могли делать другие поставщики газа населению. Он также давал возможность весь газ, приобретенный по цене 7,4 грн за м куб., перепродавать не населению, а коммерческим компаниям, цены для которых на рынке могут превышать и 40 грн за м куб. При этом "Нафтогаз" был вынужден все равно поставлять газ для нужд населения", - говорится в официальном заявлении "Нафтогаза".

В компании подчеркнули, что указанный контракт с "ЙЕ Энергией" создавал неоправданные кредитные риски для "Нафтогаза", поскольку он предусматривал оплату по факту за проданный газ в период до октября 2021 года.

"В настоящее время "Нафтогаз" реализует газ всем компаниям, снабжающим его население, по единой цене и на одинаковых условиях в пределах балансирующей группы", - сообщили в компании "Нафтогаз".