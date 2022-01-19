"Нафтогаз" з жовтня зупинив дію угоди з "ЙЕ Енергія"

"Нафтогаз" з жовтня зупинив дію підписаного попереднім керівництвом компанії угоду з ТОВ "ЙЕ Енергія" та таким чином зупинив можливі багатомільярдні зловживання. Борги компанії "ЙЕ Енергія" перед національною компанією за цими угодами не погашені донині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії, у зв'язку з тим, що 18 січня 2022 року Антимонопольний комітет України повідомив про початок розгляду справи про порушення ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку оптової реалізації природного газу.

"Завдяки розірванню зазначеного контракту нове керівництво "Нафтогазу" упередило втрати для державної компанії та, відповідно, отримання надприбутків "ЙЕ Енергією" на суму понад 110 млрд грн", - повідомили у "Нафтогазі".

Там пояснили, що справа АМКУ пов’язана з цією угодою з "ЙЕ Енергія" та нагадали, що за неї відповідає минуле керівництво компанії на чолі з керівником Андрієм Коболєвим.

"Угода з компанією "ЙЕ Енергія", що пов’язана з Дмитром Фірташем, була укладена в березні 2021 року. Керівником "Нафтогазу" на той час був Андрій Коболєв, курував відповідний напрямок роботи у компанії головний виконавчий директор Отто Ватерландер, а безпосереднім підписантом документів виступив директор дивізіону "Трейдинг" Віллем Коппульс. Відповідний контракт дійсно надавав компанії "ЙЕ Енергія" можливість купувати газ у "Нафтогазу" дешевше, ніж це могли робити інші постачальники газу населенню. Він також давав можливість весь газ, придбаний за ціною 7,4 грн за м куб., перепродавати не населенню, а комерційним компаніям, ціни для яких на ринку можуть перевищувати і 40 грн за м куб. При цьому "Нафтогаз" був би вимушений все одно постачати газ для потреб населення", - йдеться у офіційній заяві "Нафтогазу".

У компанії підкреслили, що зазначений контракт з "ЙЕ Енергією" створював невиправдані кредитні ризики для "Нафтогазу", оскільки він передбачав оплату по факту за проданий газ в період до жовтня 2021 року.

"Наразі "Нафтогаз" реалізує газ усім компаніям, що постачають його населенню, за єдиною ціною та на однакових умовах в межах балансуючої групи", - повідомили у компанії "Нафтогаз".