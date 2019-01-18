"Нафтогаз" обновил данные по объемам газа в хранилищах

Иллюстративное фото (twitter.com-NaftogazUK)

За неделю запаси газа сократились еще на 600 млн кубометров

Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за последнюю неделю сократились на 628 млн куб. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "Нафтогаз Украины".

По данным пресс-службы, по состоянию на 16 января 2019 года объемы газа в ПХГ составляют 12,5 млрд куб. м, что на 1,3 млрд куб. м меньше, чем год назад.

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Как сообщало РБК-Украина, в течение 2018 года в ПХГ было закачано природного газа на 6,5% больше, чем в прошлый аналогичный период - 9,8 млрд куб. м. За январь - декабрь 2018 года из подземных хранилищ отобрано 10,6 млрд куб. м газа, что на 4,2 млрд куб. м, или на 65,6% больше, чем в прошлом году. По состоянию на 1 января 2019 года в ПХГ Украины накоплено 13,8 млрд куб. м газа, что на 6,1% меньше, чем год назад.

Как ранее сообщало РБК-Украина, объемы газа в хранилищах достаточны для прохождения зимнего сезона. Отметим, остаток газа в подземных хранилищах на конец отопительного сезона 2017/2018 годов составил 7,4 млрд куб. м, что существенно превышало технологический минимум.