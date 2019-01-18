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"Нафтогаз" оновив дані щодо обсягів газу в сховищах

Новини » Економіка    18.01.2019 - 22:46
"Нафтогаз" оновив дані щодо обсягів газу в сховищах
Ілюстративне фото (twitter.com-NaftogazUK)

За тиждень запаси газу скоротилися ще на 600 млн кубометрів

Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за останній тиждень скоротилися на 628 млн куб. м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Нафтогаз України".

За даними прес-служби, станом на 16 січня 2019 року обсяги газу в ПСГ складають 12,5 млрд куб. м, що на 1,3 млрд куб. м менше, ніж рік тому.

&quot;Нафтогаз&quot; оновив дані щодо обсягів газу в сховищахwww.naftogaz.com

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 2018 року до ПСГ було закачано природного газу на 6,5% більше, ніж в минулий аналогічний період - 9,8 млрд куб. м. За січень - грудень 2018 року з підземних сховищ відібрано 10,6 млрд куб. м газу, що на 4,2 млрд куб. м, або на 65,6% більше, ніж у минулому році. Станом на 1 січня 2019 року в ПСГ України накопичено 13,8 млрд куб. м газу, що на 6,1% менше, ніж рік тому.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, обсяги газу в сховищах достатні для проходження зимового сезону. Зазначимо, залишок газу в підземних сховищах на кінець опалювального сезону 2017/2018 років склав 7,4 млрд куб. м, що суттєво перевищувало технологічний мінімум.

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