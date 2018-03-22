Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Нафтогаз" обнародовал цены для промышленных потребителей в апреле

НовостиЭнергетика    22.03.2018 - 02:03
Фото: "Нафтогаз Украины"
Фото: "Нафтогаз Украины"

По сравнению с ценами на март 2018 года, в апреле цены увеличены на 7,4-9,8%

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 апреля 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Так, по сравнению с ценами на март 2018 года, в апреле цены увеличены на 7,4-9,8%.

Так, промышленные потребители с объемами закупки более 50 тыс. кубометров на условиях предоплаты заплатят  7225 грн/куб. м без НДС, при оплате в течение месяца или после - 7 953 грн/куб. м без НДС. Потребители, который закупают менее 50 тыс. кубометров, заплатят 7 953 грн/куб. м без НДС, как и предприятия-посредники.

Сообщается, что с 1 октября 2015 года введен в действие Закон Украины "О рынке природного газа", которым предусмотрено, что поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим законом.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" снизила ценовые предложения для промышленных потребителей газа в марте 2018 года. По сравнению с ценами на февраль 2018 года, в марте цены снижены на 14,1% и 12,3%.

В 2017 году Украина сократила использование газа на 1,3 млрд куб по сравнению с 2016 г. В свою очередь "Укргаздобыча" увеличила добычу на 645 млн куб, что на 4,4% больше чем в 2016г. Всего по отрасли добыча газа выросла на 2,4%.

В "Нафтогазе" опровергли требование от Кабмина поднять цены на газ для населения "Нафтогаз": мы сделаем все, чтобы помешать "Газпрому" оказывать давление на страны ЕС
Теги: цены, Нафтогаз Украины
"Рука до локтя у коллектора просто висела": появились новые детали взрыва в киевской многоэтажке
В Сумах ребенок попал в реанимацию из-за отравления комнатным растением
"Ба-бах": Савченко эпично потроллила депутатов (видео)
"Никита, твоей мамы больше нет": появились новые детали о жутком убийстве женщины под Киевом
On Top