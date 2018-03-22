"Нафтогаз" оприлюднив ціни для промислових споживачів у квітні

У порівнянні з цінами на березень 2018 року, у квітні ціни збільшено на 7,4-9,8%

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 квітня 2018 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Нафтогаза".

Так, у порівнянні з цінами на березень 2018 року, у квітні ціни збільшено на 7,4-9,8%.

Так, промислові споживачі з обсягами закупівлі більш 50 тис. кубометрів на умовах передоплати заплатять 7: 225 грн / куб. м без ПДВ, при оплаті протягом місяця або після - 7 953 грн / куб. м без ПДВ. Споживачі, які закуповують менше 50 тис. кубометрів, заплатять 7 953 грн / куб. м без ПДВ, як і підприємства-посередники.

Повідомляється, що з 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України "Про ринок природного газу", яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим законом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила цінові пропозиції для промислових споживачів газу в березні 2018 року. В порівнянні з цінами на лютий 2018 року, в березні ціни знижені на 14,1% і 12,3%.

У 2017 році Україна скоротила використання газу на 1,3 млрд куб порівняно з 2016 р. В свою чергу "Укргазвидобування" збільшила видобуток на 645 млн куб, що на 4,4% більше ніж у 2016г. Усього по галузі видобуток газу зріс на 2,4%.