"Нафтогаз" обнародовал проект методики расчета стоимости транзита газа

Компания обнародовала проект новой методики определения и расчета стоимости транспортировки газа по европейским правилам

"Нафтогаз Украины" сегодня обнародовал проект новой методики определения и расчета стоимости транспортировки газа по европейским правилам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала проект методики определения и расчета тарифов на услуги по транспортировке природного газа для точек входа и точек выхода на основе многолетнего стимулирующего регулирования", - говорится в сообщении.

Сообщается, что методика была разработана "Укртрансгазом" совместно с независимой международной компанией The Brattle Group, которая специализируется на предоставлении консультационных услуг национальным регуляторам энергетических рынков.

В пресс-службе НАК сообщили, что специалисты этой компании вместе с экспертами "Укртрансгаза" разработали предложения по внесению изменений в действующую методику определения и расчета тарифов на услуги по транспортировке газа.

Добавим, что изменения будут обсуждаться в Американской торговой палате в четверг, 16 августа, с участием представителей компаний.

Напомним, ранее "Нафтогаз" направил Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг предложения снизить тарифы на транзит газа.