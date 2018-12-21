"Нафтогаз" оприлюднив ціни на газ для промислових споживачів на січень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У порівнянні з цінами на грудень, у січні ціни зменшено в середньому на 3%

НАК "Нафтогаз України" сьогодні, 21 грудня 2018 року, опублікував ціни на газ, які діятимуть з 1 січня 2019 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби "Нафтогазу".

Як зазначається, запропоновані ціни диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

"В залежності від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 9 019,00 - 9 861,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ). У порівнянні з цінами на грудень 2018 року, у січні ціни зменшено в середньому на 3%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у жовтні "Нафтогаз" оприлюднив ціни на газ на умовах ПСО. Опубліковані цінові пропозиції діятимуть до 30 квітня 2019 року включно.

У НАК повідомили, що нова ціна газу сформована з урахуванням вимог урядової постанови від 19 жовтня, відповідно до якої, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%. Крім того, урядова постанова затверджує нове Положення про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.